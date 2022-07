UFMG e PBH inauguram centro de testagem para COVID-19

Testes devem ser agendados pelo Portal da Prefeitura (foto: Leando Couri/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abriu outro Centro de Testagem de COVID-19. De acordo com a instituição, qualquer morador da cidade poderá realizar o teste rápido no Laboratório Institucional de Pesquisa em Biomarcadores (Linbio), localizado na Faculdade de Farmácia da UFMG, no campus Pampulha.

Após a marcação, o paciente deve comparecer ao Linbio no horário agendado. O resultado será entregue em 20 minutos, com as devidas recomendações médicas. A expectativa é que sejam realizados, diariamente, 200 testes rápidos.



Além dos testes da Prefeitura, o laboratório também realiza os exames RT-PCR provenientes dos acessos da comunidade universitária ao Monitoracovid.

"Já realizamos mais de 1700 testes RT-PCR pelo Monitoracovid, com o objetivo de identificar casos suspeitos e confirmados na comunidade acadêmica. Com a parceria com a PBH, a expectativa é que possamos atender também a comunidade externa", explica Adriano Sabino, professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia e coordenador do Linbio.

Todos os testes serão realizados pela equipe do laboratório, que reúne professores, estudantes e servidores técnicos-administrativos. Com a central instalada no campus Pampulha, a PBH estima ampliar a sua capacidade para 1,2 mil testes diários em suas sete unidades.

Endereço: UFMG: Faculdade de Farmácia - Linbio, R. Prof. Moacir Gomes de Freitas - campus Pampulha, Belo Horizonte (8h às 16h30).

Outros endereços para realizar exames: