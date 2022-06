Novo pico de COVID-19 será registrado em Minas nas duas próximas semanas

Em Minas, 89,51% da população adulta tomou a primeira dose; 83,79%, a segunda; 62,11%, a primeira dose de reforço; e 17,50%, a segunda de reforço (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Um novo pico de COVID-19 deve ser registrado em Minas Gerais durante o mês de julho. A previsão foi divulgada nesta quinta-feira (30/6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).



Segundo o secretário da pasta, Fábio Bacheretti, as duas primeiras semanas de julho terão um aumento considerável no número de casos da doença - possivelmente ainda maior que os 122% atuais. A taxa de incidência é calculada considerando os últimos sete dias.



Vacinação

O secretário lembrou que o caminho para combater o aumento de casos é somente um: a vacinação. Ele também destacou a importância de avançar na aplicação da segunda dose no público infantil, já que a faixa entre 5 e 11 anos não atingiu os 50% das crianças.



"Apesar de não haver aumento significativo no número de internações de crianças com Covid-19 e de a adesão ter saltado 10% da última apresentação do comitê até hoje, a vacinação deste público é fundamental para evitarmos quadros graves de síndrome respiratória aguda grave", disse.



Em Minas, 89,51% da população adulta tomou a primeira dose; 83,79%, a segunda; 62,11%, a primeira dose de reforço; e 17,50%, a segunda de reforço. Entre o público infantil, 70,26% está imunizado com a primeira dose e 44,91% também com a segunda.