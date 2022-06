COVID-19: confira o boletim epidemiológico em Minas desta quarta (29/6)

Número de contaminações por COVID continuam crescendo em Minas (foto: LIU JIN / AFP)

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (29/6) apontou que 11.611 pessoas testaram positivo para COVID-19 nas últimas 24 horas, e 46 morreram em decorrência da doença em Minas Gerais. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.









LEIA MAIS - Mãe questiona receita de kit covid em posto de saúde em Belo Horizonte Até o momento, Minas confirmou 3.610.251 testes positivos para o coronavírus e 62.110 óbitos. Em junho foram 194.560 infecções e 544 mortes por COVID-19.









A vacinação no estado alcançou 83,7% dos mineiros acima de 5 anos com duas doses e 62,1% dos maiores de 18 anos com o primeiro reforço. A 4ª dose foi aplicada em 17,5% da população com mais de 40 anos.