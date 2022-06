Mãe questiona receita de kit covid em posto de saúde em Belo Horizonte

Tratamento precoce à COVID-19 foi condenado pela OMS (foto: Minas Goiás) A mãe de uma criança de nove anos, que não quis se identificar, temendo retaliações do posto de saúde onde está inscrita, questionou uma medicação prescrita por uma pediatra. A profissional médica receitou azitromicina e ivermectina e negou pedido para testagem para COVID-19.



"Resolvi levá-lo ao posto, uma vez que a bombinha (usada para dilatação dos brônquios) não estava resolvendo. O posto estava lotado, com muitas crianças, o que é comum nesta época do ano. Ele foi examinado, e recebemos a receita. Quando a li, vi que se tratava do 'kit covid', comprovadamente sem eficácia para o coronavírus. Perguntei então se não seria o caso de um teste, e a médica recusou, dizendo não se tratar de sintomas, mas me deu a receita assim mesmo", afirmou a mulher.



Ela ainda perguntou à médica se não haveria alternativa à medicação. "Sequer me olhou e respondeu que era somente aquela que estava na receita e encerrou a consulta", contou.



A mãe da criança disse que já estava cansada e resolveu não questionar. Porém, não comprou o medicamento.



"Não acredito nessa medicação e acho absurdo uma profissional indicá-la a uma criança. Acredito nas recomendações científicas, ainda mais depois de tantos protocolos com essa medicação serem condenados. Meu estranhamento é saber que uma unidade pública de atenção básica está receitando essa medicação. Desde o início da epidemia (pandemia) tenho acompanhado às discussões e não acredito que ainda há esse procedimento", disse.



'Inaceitável'



O infectologista e membro do Comitê Popular Beagá de Enfrentamento à Covid Unaí Tupinambás classificou essa situação como "totalmente inaceitável". "A esta altura da pandemia, com vários trabalhos já divulgados em todo o mundo sobre ineficácia desses medicamentos, é um abuso, um dos crimes contra humanidade", comentou.



O infectologista caracterizou o silêncio da prefeitura como "conivência" e, em nome do comitê, cobrou das autoridades municipais a orientação a profissionais da rede SUS que, "após dois anos e meio de comprovações da ineficácia", ainda receitem esses fármacos.



"Essas pessoas estão fazendo mal à comunidade, aumentando o custo do tratamento e transmitindo falsa segurança, além de aumentar a chance de agravar a situação do paciente", criticou



A Secretaria Municipal de Saúde de BH não respondeu à reportagem até a publicação desta matéria.