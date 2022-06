BH: reforço no atendimento a crianças contará com nove centros de saúde

Centro de Saúde Carlos Chagas, no Bairro Santa Efigênia, é uma das unidades abertas no fim de semana para atendimento pediátrico (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Nove centros de saúde atenderão crianças neste fim de semana em Belo Horizonte. A última unidade a integrar o reforço, iniciado no início deste mês, foi a Santos Anjos, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste. A criação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (24/06).









Além dos centros de saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Oeste e Norte e o Pronto Atendimento do Hospital Odilon Behrens estarão com assistência infantil especializada das 19h de hoje até as 19h de domingo (26/6). Pacientes adultos também serão assistidos.





Já os centros de saúde funcionarão da seguinte forma: nove estarão abertos no sábado (25/6), das 7h às 19h. No domingo, quatro unidades receberão público também no mesmo horário.





Os belo-horizontinos devem ficar atentos: nas UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Pampulha, Barreiro e Venda Nova, das 19h desta sexta-feira até às 19h de domingo, o atendimento será exclusivamente para adultos.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, mais de 1,7 mil crianças já foram atendidas dentro dessa nova estratégia. Vale lembrar, no entanto, que a medida é temporária. Inicialmente, de acordo com a portaria da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), será oferecida por três meses.





Veja onde haverá atendimento pediátrico de urgência neste fim de semana:





UPA Norte - Av. Risoleta Neves, 307 - Bairro Novo Aarão Reis

UPA Oeste - Av. Barão Homem de Melo, 1.710 - Jardim América

Pronto Atendimento do HOB - R. Formiga, 50 - São Cristóvão





Veja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria neste sábado (de 7h às 19h):





Carlos Chagas - Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

São Geraldo - Av. Itaituba, 318 - São Geraldo

São Paulo - R. Airuoca, 455 - São Paulo

São Francisco - R. Viana do Castelo, 485 - São Francisco

Rio Branco - R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

Carlos Renato Dias - R. José Gonçalves, 375 – Barreiro

Aarão Reis - Av. Waldomiro Lobo, 177 – Guarani

Vila Imperial - R. Guilherme Pinto da Fonseca, 350 - Me. Gertrudes

Santos Anjos - R. Miosótis, 15 B – Caiçaras





Veja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria neste domingo (de 7h às 19h):





São Geraldo - Av. Itaituba, 318 - São Geraldo

São Paulo - R. Airuoca, 455 - São Paulo

São Francisco - R. Viana do Castelo, 485 - São Francisco

Rio Branco - R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco