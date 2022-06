PBH reforça atendimento pediátrico aos fins de semana e feriados

Crianças são quase a metade dos internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Centro de Saúde São Geraldo: Av. Itaituba, 318, bairro São Geraldo;

Centro de Saúde Carlos Chagas: Av. Francisco Sales, 1.715, bairro Santa Efigênia;

Centro de Saúde São Francisco: R. Viana do Castelo, 485, bairro São Francisco;

Centro de Saúde Rio Branco: R. Crisanto Muniz, 120, bairro Rio Branco;

Centro de Saúde São Paulo: R. Aiuruoca, 455, bairro São Paulo.

COVID-19

Com o aumento de doenças respiratórias, especialmente no público infantil, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a criação de cinco centros de saúde para atendimento especial às crianças aos fins de semana e feriados. A medida, publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (10/06), passa a valer a partir de amanhã (11/06).Os Centros de Saúde de Apoio ao Atendimento Pediátrico (CSAAP) são temporários e, inicialmente, devem funcionar por três meses. Os pontos, implantados de forma gradativa a partir deste sábado, estarão abertos das 07h às 19h.A PBH afirmou que a iniciativa, vinculada às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), é necessária por causa do cenário de maior demanda e pressão assistencial, levando em consideração o período de aumento de casos de doenças respiratórias, sobretudo no público infantil.Confira os endereços:Segundo a PBH, as crianças são quase a metade dos internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em BH. O dado acende um alerta para os pais, já que os menores de 5 anos ainda não podem receber a vacina contra a COVID-19, uma das doenças que podem disparar o quadro.As doenças respiratórias exigem atenção redobrada no outono e, principalmente, no inverno. Nos dias mais frios, as pessoas costumam passar mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que favorece a transmissão de doenças respiratórias.Segundo o infectologista Alexandre Sampaio Moura, da Santa Casa de Belo Horizonte, o aumento de outras viroses e resfriados podem mascarar casos de COVID-19. "Não tem como diferenciar baseado nos sintomas. As pessoas precisam reforçar os cuidados neste período e, caso apresentem sintomas, fazer o exame para confirmar se é ou não COVID-19", afirma.