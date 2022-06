Quatro pedágios da BR-050, no Triângulo Mineiro, são reajustados

Além de reajustes de pedágios da BR-050, na região do Triângulo Mineiro, também houve aumentos nas tarifas de praças da rodovia, localizadas no estado de Goiás (foto: Eco-050/Divulgação)

Quatro pedágios da BR-050 (Araguari 1, Araguari 2, Uberaba e Delta), localizados na região do Triângulo Mineiro, foram reajustados, a partir da meia noite de ontem (9/6). Eles são administrados pela Eco050 e, segundo a concessionária, os aumentos foram para automóveis, caminhonetes e furgões.

Com relação ao pedágio da praça Araguari 1, a tarifa passou de R$ 5,60 para R$ 6,80 e na Araguari 2, o aumento foi R$ 4,30 para R$ 5,30. Da mesma forma, foi o aumento da Praça Delta, que teve a tarifa aumentada de R$ 4,40 para R$ 5,40.

Já na Praça Uberaba, o reajuste foi o maior entre os quatro pedágios, de R$ 1,30 -, pois a tarifa passou de R$ 6,10 para R$ 7,40.

“Esse aumento pode não parecer muito, mas para os motoristas que precisam passar todos os dias, duas vezes pelo pedágio, como é o meu caso, acaba pesando no bolso. São R$ 2,60 a mais por dia que vamos passar a gastar; e no final do mês, esse aumento vai representar cerca de R$ 50 a mais em nosso orçamento”, lamentou representante de vendas, que preferiu não se identificar.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que publicou os novos valores dos pedágios no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (7/6), declarou que o reajuste considerou o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,8%, que representa a inflação correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

“Além disso foi considerada aplicação do desconto de reequilíbrio de 5,28271% sobre a Tarifa Básica de Pedágio quilométrica contratual, correspondente a inexecuções contratuais e o aumento de R$ 0,31 por reequilíbrio de receitas”, divulgou ao G1 Goiás. Dois pedágios da BR-050 nesse estado, que ficam nos municípios de Ipameri e Campo Alegre de Goiás, também foram reajustados nessa quinta-feira (9/6).