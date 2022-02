BRs 364 e 365 têm pedágio reajustado neste domingo

Reajuste vale para o trecho entre Minas Gerais e Goiás sob concessão (foto: Reprodução/EcoVias do Cerrado)

A partir deste domingo (20/2), estão mais caras as tarifas de pedágio das BRs 364 e 365, entre Minas Gerais e Goiás. Os valores foram reajustados no trecho sob a concessão da EcoVias do Cerrado. O índice geral de aumento é de 6% e, segundo a concessionária, teve critérios técnicos para cálculo.

Dessa forma, o valor da tarifa agora vai de R$ 4,90 para R$ 5,20 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio. Outras categorias de veículos têm preços diferentes, conforme a tabela abaixo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, por meio da Deliberação nº 76, publicada no Diário Oficial da União, o aumento da tarifa de pedágio do contrato de concessão das rodovias.

Os novos valores estão sendo praticados nas praças de pedágio da BR-365/MG em Uberlândia (km 647), Monte Alegre (km 706), Ituiutaba (km 767) e Santa Vitória (km 837), e da BR-364/GO em Paranaiguara (km 33), Cachoeira Alta (km 93,3) e Jataí (km 158). As tarifas são cobradas em ambos sentidos.

A concessionária informou que "a revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão. Trata-se de uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os cálculos foram realizados pela ANTT, com base em critérios técnicos, e serão aplicados pela Ecovias do Cerrado, conforme deliberação da Agência".

Veja tabela de preço atualizada abaixo:

Reajuste vale para todas as categorias (foto: Reprodução/EcoVias do Cerrado)