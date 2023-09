Morre professora esfaqueada pelo ex-marido na Vila Oeste, em BH

432

Escola onde Cristiane trabalhava presta homenagem à pedagoga assassinada (foto: Redes sociais)

Morreu, no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, nessa quinta-feira (21/9) a pedagoga Cristiane Silva Araújo, de 37 anos, que foi esfaqueada pelo ex-marido, Gilmar Araújo Santos, de 43 anos.



O crime ocorreu ontem, diante da mãe dela e do filho, no Bairro Vila Oeste, zona oeste de Belo Horizonte. O autor do crime está preso desde então. Ele foi contido por vizinhos da vítima, que o entregaram à Polícia Militar.

Tudo começou quando Gilmar chegou à creche onde Cristiane trabalhava, e onde estaria o filho do casal, de 8 anos. Lá estava também a mãe da vítima. Os quatro foram juntos para a casa onde Cristiane mora com a mãe e o filho.

Ao se aproximarem da residência, Gilmar e Cristiane começaram a discutir e, nesse momento, ele sacou uma faca e passou a golpear a ex-companheira, que caiu. Vizinhos correram e conseguiram segurar Gilmar até a chegada da PM.

Cristiane foi levada para o HPS, onde passou por cirurgia. Teve de ser levada para o CTI, em estado grave, e morreu.

Segundo ainda o relato da PM, Gilmar assumiu o crime, disse que estava com ciúmes da mulher, com quem viveu por 18 anos. O assassino confesso alegou que a mulher estava tendo casos com outros homens.

A mãe de Cristiane contou que Gilmar vivia perseguindo Cristiane e que ele, praticamente todos os dias, ia até a escola e acompanhava mãe e filho até em casa.