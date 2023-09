Crocodilo Dundee mineiro ajuda pessoas a superar vícios e depressão

432

Lélio Lisses Cardoso, de 52 anos, usa personagem do cinema para levar alegria para as pessoas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Uma figura de chapéu, com roupa estilo de caubói, em um triciclo motorizado repleto de adereços, obviamente chama a atenção quando passa pelas ruas de Frutal, no Triângulo Mineiro. O policial militar reformado Lélio Lisses Cardoso, de 52 anos, tem como inspiração o personagem Crocodilo Dundee, que fez sucesso nos cinemas nos anos 80. Mas a versão mineira do 'caçador de crocodilos' surgiu em 2015 pela necessidade de o ex-policial superar um momento difícil e, oito anos depois, usa o personagem para ajudar pessoas a vencer o vício, a depressão e outros problemas emocionais.

“Quando comecei a me vestir igual ao Crocodilo Dundee, estava muito angustiado. Então, ele (o personagem) me tirou de um momento difícil e me trouxe muita alegria”, contou Lélio, que participa de eventos e encontros para animar as pessoas.

“Esse personagem é para levar alegria para as pessoas, principalmente para aquelas que estão com problemas emocionais, em depressão, lutando contra vícios, na beira do suicídio, entre outros problemas. Destaco que estamos no mês amarelo (referência ao Setembro Amarelo), que é o mês da prevenção ao suicídio”, destacou.



O personagem mineiro



Além do triciclo motorizado todo personalizada, com vários adereços, desde crânios de onça e de búfalo até chupeta de criança, Lélio se veste igual ao Crocodilo Dundee. O veículo improvisado do Crocodilo Dundee mineiro, que tem cerca de 60 mil seguidores nas redes sociais , ainda carrega a seguinte mensagem: 'Triciclo é igual mulher de amigo, a gente olha, mas não põe a mão'.

“Coloco a minha gasolina em um botijão de gás. O meu farol é adaptado em uma panela de pressão. Outras dezenas de objetos estão no meu veículo como carcaça de jacaré, de escorpião, três algemas, entre outros”, listou.



Cabo Lélio começou a se vestir como o Crocodilo Dundee em 2015, sendo que em 2016 comprou o triciclo e, aos poucos, foi adaptando o veículo com os vários adereços. “Seis anos antes dessa época eu já vinha projetando o personagem. Sempre fui muito fã dos filmes dele. Me identifico muito com ele, já que também sou bem ‘simplão’ e ‘xucrão’. Hoje a minha segunda pele é a roupa do Crocodilo Dundee, e isso vou levar comigo no caixão”.

Como está hoje o ator de Crocodilo Dundee?

O ator australiano Paul Hogan, de 83 anos, foi protagonista de todos os longas da série: Crocodilo Dundee (1986), Crocodilo Dundee 2’ (1988), ‘Crocodilo Dundee em Los Angeles’ (2001) e ‘The Very Excellent Mr. Dundee’ (2020).

Atualmente, Paul Hogan, que interpretou o personagem nos filme, sofre com problemas de saúde (foto: Redes Sociais/Divulgação)



O diário britânico Daily Mirror noticiou no final do ano passado que o ator disse que sofre de uma doença rara chamada fibrose retroperitoneal, que consiste na inflamação crônica do retroperitônio.



“Eu perdi toda a minha gordura, os meus músculos diminuíram e a minha força desapareceu”, lamentou o ator.

Atualmente, Hogan vive em uma mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 18,5 milhões.