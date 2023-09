Mulher é internada em estado grave após ser esfaqueada pelo ex-marido em BH

Crime aconteceu no Bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 43 anos, foi preso após esfaquear a ex-mulher durante uma briga no Bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (21). A vítima, que tem 37 anos, foi socorrida em estado grave.





Segundo informações da Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e encontraram a mulher caída no meio da rua. O suspeito do crime também estava no passeio, mas imobilizado por populares que viram a confusão.

A mãe e o filho da vítima viram toda a confusão. Em conversa com os policiais, a mãe disse que encontrou a filha e o neto em uma creche e foram para casa. O homem, que é pai da criança, teria ido à residência da família para ver o filho. Houve uma discussão e, durante a briga, o rapaz pegou uma faca e acertou a mulher.





Os policiais levaram a vítima com urgência para o Hospital João XXIII. Ela chegou na unidade e foi diretamente encaminhada ao bloco cirúrgico. O estado é considerado grave.





O suspeito do crime foi preso em flagrante. Aos militares, ele assumiu o crime e disse que estava com ciúmes da mulher, com quem viveu junto por 18 anos. O homem disse ainda que a mulher estava tendo casos com outros homens e, segundo ele, com o próprio irmão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o rapaz encaminhado para a Central Estadual do Plantão Digital.