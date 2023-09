Três irmãos são baleados e dois morrem em Paracatu

432

Os irmãos Alessandro e Esley foram baleados na porta de casa e morreram no hospital de Paracatu (foto: Redes sociais)

As polícias Civil e Militar de Paracatu, no Alto Paranaíba, ainda não têm pistas dos homens que atiraram contra três irmãos, na noite de quarta-feira (20/9), fugindo em seguida. Dois, Esley Fernandes Morais, de 35 anos, e Alessandro Fernando de Morais, de 27, morreram no Hospital Municipal de Paracatu. A irmã, de 18 anos, que levou um tiro de raspão, ficou ferida. Tudo aconteceu na frente da mãe das vítimas.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Esley e Alessandro conversavam do lado de fora de casa, na Rua Bom Jesus de Nazaré, Bairro Bom Pastor, quando foram surpreendidos por dois homens numa motocicleta, uma Honda CG, vermelha, que passaram atirando.

Testemunhas contaram que a motocicleta teria passado no local uma vez, antes de voltarem atirando, o que para a PM, seria um reconhecimento do terreno.

Na frente da mãe

No momento dos disparos, Esley foi atingido várias vezes e caiu no chão, enquanto Alessandro conseguiu correr para dentro da residência. No entanto, foi perseguido e baleado dentro de casa, na frente da mãe. O invasor atirou, também, contra a irmã dos dois, que levou um tiro de raspão num dos braços.

Em seguida, o homem que invadiu a casa correu até a rua, montou na motocicleta e fugiu em alta velocidade. Nesse instante, vizinhos correram em socorro dos irmãos, que foram levados ao Pronto-Socorro de Paracatu, onde foi constatada a morte de Esley. Alessandro ficou internado e segundo boletim médico, está em estado grave.

Comerciante

A única pista até o momento, segundo as duas polícias, é que Esley era comerciante e dono de uma loja de roupas bastante conceituada na cidade, mas não está descartado o envolvimento dele e do irmão com o tráfico de drogas.

Os ladrões, na fuga, tiveram de abandonar a motocicleta, que teria tido uma pane. Nesse momento, roubaram outra moto para prosseguir na fuga. O proprietário da primeira motocicleta foi localizado e contou que ela tinha sido roubada, no entanto, não havia prestado queixa. Ele está preso.



A segunda motocicleta também foi recuperada pela PM. As armas utilizadas no crime eram de calibres 9 milímetros e .380.