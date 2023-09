PM prende suspeito de tráfico e cumpre mandado de busca e apreensão

432

Drogas, armas e dinheiro estavam escondidos na casa do suspeito (foto: PMMG)

Um homem de 34 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (22/9), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, durante a realização da Operação Mateus 5:9. A PM cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, conflitos de gangues e suspeito de participação em homicídios naquela cidade.

A operação da Polícia Militar teve a participação da Rocca, com o emprego da cadela farejadora Perla, e da 5ª BRAvE que utilizou o helicóptero Pegasus.

A participação de Perla, segundo os policiais, foi determinante para a localização de três armas de fogo, sendo uma pistola Glock 9 mm com kit rajada e mira laser, uma espingarda calibre 12 e uma submetralhadora calibre 9mm.



Também foram apreendidos vários carregadores, um deles tipo caracol com capacidade para 50 munições 9mm, muita munição de calibres 9mm e calibre 12, assessórios de arma de fogo, duas barras grandes de crack e cocaína, uma balaclava, escudo balístico artesanal, celulares, dinheiro e balanças de precisão.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos Governador Valadares. Os policiais tentam, agora, identificar comparsas do detido.