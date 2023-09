Motoboy é executado na frente de pizzaria em Belo Horizonte

432

Policiais que estavam fazendo ronda no Jardim Guanabara escutaram os tiros (foto: PMMG)

A Polícia Civil ainda não localizou os matadores do motoboy Diego Marcos Martins, de 32 anos, conhecido por Dieguinho. Ele levou quatro tiros, dois na cabeça e dois no tórax, na noite dessa quinta-feira (21/9), em frente à pizzaria onde trabalhava, na Rua Gabriela Varela, 180, Bairro Jardim Guanabara, zona Norte de Belo Horizonte. A suspeita de autoria aponta para dois homens que estavam numa motocicleta de cor escura.Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o motoboy estava parado em frente à pizzaria, onde trabalhava há três meses, esperando uma pizza para entregar, quando surgiu a motocicleta, com o garupa atirando.Um funcionário do estabelecimento e um vizinho, ao ouvirem os tiros, correram para a porta da pizzaria e encontraram Dieguinho caído. A viatura comandada pelo Tenente Teixeira, do 13º Batalhão, chegou ao local, pouco depois do crime. Os PMs estavam de patrulhamento nas proximidades e também escutaram os tiros.Imagens de uma câmera de segurança do local foram recolhidas. Segundo a Polícia Civil, Dieguinho já havia sido preso algumas vezes, há 10 anos, mas teria se regenerado. As suspeitas são de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na região.