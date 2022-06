Serra do Curral: mineradora barra novamente fiscalização de comissão

Visita técnica estava marcada para às 9h30, mas vereadora foi barrada pelos seguranças da mineradora (foto: Divulgação/Duda Salabert) A vereadora Duda Salabert (PDT), integrante da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi novamente impedida de vistoriar a mineração da companhia Gute Sicht, que atua na Serra do Curral sem licença de operação, na manhã desta sexta-feira (10/6). A fiscalização tinha o intuito de avaliar os riscos socioambientais que as atividades mineradoras trazem para Belo Horizonte.









A vereadora conta que assim que avistaram as atividades, eles foram até os portões da mineradora com o propósito de avaliar se estavam operando no local. Contudo, os seguranças logo fecharam os portões e impediram a entrada da representante. "Curiosamente, depois disso não transitou mais nenhum caminhão, ou seja, nós nos deparamos com uma ilegalidade", destaca a vereadora.





"Nós vimos um crime acontecendo a céu aberto, a polícia pede para procurar a Prefeitura e a Prefeitura pede para procurar a polícia. Fica nesse impasse e enquanto isso a mineradora continua agindo ilegalmente e sem nenhum tipo de fiscalização efetiva", complementa.





LEIA MAIS: Reportagem do Estado de Minas em 4 de maio detalhou atividade da mineradora Gute Sicht. Relembre!

A vereadora afirma que convidou secretários da Prefeitura e os outros membros da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, mas além de uma assessora da vereadora de BH Bella Gonçalves (Psol), eles não compareceram à fiscalização.





A vereadora afirma que irá protocolar outro requerimento e insistir na visita técnica. Ela conta que na próxima terça-feira (14/6), o documento já deve estar oficializado e garante que dessa vez irá convocar os secretários ao invés de convidá-los. "Já que a Prefeitura não aceita o convite, terá que ser convocado", afirma.





Fiscalização é necessária