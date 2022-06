Serra do Curral: crianças entregam buquê de flores ao presidente do TJMG

No encontro, também foi lançado um vídeo que mostra as flores sendo colhidas pelas crianças (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Na manhã desta quinta-feira (09/06), um grupo de crianças foi ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para levar um buquê de flores, colhidas na Serra do Curral, na área em que se pretende instalar o projeto de mineração da Tamisa.A ação, que contou com a participação de sete crianças, tenta sensibilizar o judiciário diante dos pedidos de suspensão da licença da mineradora. O buquê foi recebido pelo chefe de gabinete da presidência do TJMG, Alexandre Ramos Souza, em nome do presidente do órgão, desembargador Gilson Lemes. As flores foram colhidas pelas crianças sob supervisão da ambientalista Jeanine Oliveira, do Projeto Manuelzão . "São espécies endêmicas da região, que só existem na Mata Atlântica, e correm o risco de desaparecer com a exploração da região. Nos locais onde teve mineração não nasce um pé de panta", afirma.Segundo o professor e urbanista Roberto Andrés, membro do movimento "Tira o pé da minha Serra", a iniciativa contou com o engajamento das crianças. "Eles estavam muito empolgados em participar. Muitos deles moram na região, mas, para outros, foi uma oportunidade de conhecer toda a beleza da região", conta.Empolgado, Arthur Morais, de 10 anos, queria mostrar a beleza do cartão-postal de Belo Horizonte . "Tem várias dessas flores na Serra. Estamos mostrando um pedacinho dela para o juiz para ele ver o quanto é linda", disse. "Eu vim proteger a Serra do Curral, porque estão querendo matá-la. Não podemos matar uma Serra tão linda", complementou Davi, de 10 anos.No encontro, também foi lançado um vídeo que mostra as flores sendo colhidas pelas crianças. "É uma forma de mostrar para a sociedade toda a riqueza que tem esse patrimônio. Nós acreditamos que o Tribunal vai atender aos anseios da população e a proteção desse importante bem", comenta Andrés.