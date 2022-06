Unesco pode ser alertada sobre risco de destruição da Serra do Curral

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios pode alertar a Unesco sobre a destruição da Serra do Curral após licenciamento da mineração. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) deve realizar recomendações de medidas a serem tomadas para preservar a Serra do Currel, após a autorização da mineração concedida à Taquaril Minerações S.A (Tamisa). Caso essas recomendações não sejam iniciadas em até 30 dias, um alerta internacional será emitido para a Unesco indicando que o patrimônio está em risco.Nessa quinta-feira (2/6), uma reunião, mediada pelo Vice-presidente para as Américas do Icomos, Leonardo Castriota, teve a presença de representantes de movimentos ambientais e foi acompanhada por especialistas nacionais e estrangeiros do Icomos.Os participantes demonstraram preocupação com o impacto ambiental, histórico, cultural e na saúde dos moradores da região metropolitana. Além de a serra ser um ícone local, também conta com sítios arqueológicos, parques, espaço de atividades religiosas e de lazer. A área a ser minerada fica a pouca distância de algumas unidades do Hospital da Baleia, especializado em crianças em oncologia. Isso impacta e coloca em risco a qualidade de vida e a saúde de uma série de pacientes e funcionários.Segundo a urbanista Ana Lúcia Goyata, "O licenciamento da mineração foi feito sem a análise de impacto cultural e sem a anuência do órgão que está encaminhando esse tombamento", o Iepha. A mineração pode causar uma impactante mudança na vida e na paisagem da capital e das cidades adjacentes, como Nova Lima e Sabará.O integrante do Movimento em defesa do Parque Linear de BH, Benny Cohen, apontou que "em meados do ano passado, com a notícia de que o governo federal queria leiloar a área", a sociedade começou uma mobilização de moradores, artistas mineiros, como Samuel Rosa e Fernanda Takai, e de outros estados, como Paralamas do Sucesso, políticos e apoio de diversas entidades ambientais para a criação de um parque aberto a toda comunidade na região da Serra do Curral entre o Belvedere, em BH, e o Vila da Serra, em Nova Lima.A mineração não é o único risco para a Serra do Curral, a ação imobiliária também coloca em xeque a existência do patrimônio local. Segundo Cohen, quando o governo federal colocou o parque para ser leiloado, apareceram 38 propostas para transformar o parque em uma rodovia com mais prédios. Essas propostas foram suspensas por liminar da Justiça Federal , concedida pelo juiz Mário de Paula, no mês passado.