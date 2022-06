Quatro dias após acidente, drone localiza homem morto em veículo

A vítima saiu de Coromandel por volta das 13h do domingo (5/6) e depois de percorrer cerca de 50 km perdeu o controle do seu veículo e caiu em ribanceira (foto: PMR/Divulgação)

Quase quatro dias após sair em viagem entre as cidades mineiras de Coromandel e Uberlândia (164 km), um homem, de 69 anos, foi encontrado morto, preso às ferragens de seu veículo, em um barranco, de aproximadamente 20 metros, localizado à margem da MG-190, proximidade do município de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba.