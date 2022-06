Chuva e geada: frente fria chega no fim de semana em Minas, veja a previsão

Temperaturas caem em Belo Horizonte a partir de domingo, com possibilidade de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (10/6), em Belo Horizonte, as temperaturas seguem amenas e o céu da capital fica parcialmente nublado. Os termômetros marcaram a mínima de 15,5°C pela manhã na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, e a máxima prevista é de 27°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, a menor temperatura registrada foi em Águas Vermelhas, no Norte do estado, com 7,6°C, e a máxima prevista, também para a região, é de 33°C.





Há possibilidade de chuva isolada no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro, Oeste e Zona da Mata, devido a uma área de instabilidade no sul do estado.





De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, “no decorrer desta sexta-feira, uma frente fria no Rio Grande do Sul avança e tende a se acoplar com a área de instabilidade no Sul de Minas, declinando as temperaturas. A massa de ar frio que vem, entretanto, é mais fraca que da última vez”, explica.





Frio em Minas





No sábado (11/6), as temperaturas no estado ficam entre 9°C e máxima de 30°C no Norte de Minas. Em Belo Horizonte, a mínima será de 17°C e a máxima de 25°C. “Ainda que as mínimas subam, a temperatura máxima já começa a cair no sábado”, conta Anete.









Em Belo Horizonte, a mínima é de 18°C e a máxima fica em 22°C no domingo. É preciso separar não só os agasalhos, mas também o guarda-chuva: pode chover na capital mineira ao longo do dia.





A partir de segunda-feira (13/6), o frio se intensifica no Sul de Minas. A temperatura mínima será de 3°C, com geada. Na terça (14/6), a previsão é de 2°C.





Na capital, a segunda será com mínima de 15°C e máxima de 24°C, com nebulosidade e possibilidade de chuvisco. Terça-feira amanhece com 11°C em BH e termômetros podem marcar 22°C à tarde.





Segundo os profissionais do Inmet, o tempo frio perdura até a próxima quinta-feira (16/6).



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais