Maria Fumaça terá mais viagens no feriado de Corpus Christi

Maria Fumaça faz o trajeto entre São João del-Rei e Tiradentes (foto: VLI/Divulgação)

O mais antigo trem de turismo em operação no Brasil, a Maria Fumaça, que faz o percurso de São João del-Rei a Tiradentes e vice-versa, fará mais viagens neste feriado prolongado de Corpus Christi (16/6).

Normalmente, o veículo realiza o trajeto apenas uma vez por dia, mas, entre os dias 16 e 18, serão feitas viagens em três horários distintos.





Com ingressos de R$ 80 para ida e volta - ou R$ 70 só para ida - ou pela metade do valor para crianças entre 6 e 12 anos, maiores de 60 anos e estudantes com carteirinha válida no período, os trajetos serão feitos às 10h, 13h30 e 15h30, saindo de São João del-Rei, e às 11h, 14h30 e 16h30, saindo de Tiradentes.

Menores de cinco anos estão isentos da cobrança.



Importante polo turístico de Minas Gerais, as cidades históricas são ícones do Barroco Mineiro. Entre as atrações, os municípios contam com restaurantes e bares disputados por turistas, igrejas que vão de neogótico, neoclássico e outros estilos e, a já citada, maria-fumaça.

História

A Maria Fumaça é uma das poucas máquinas a vapor no mundo que ainda rodam em trilhos de bitola de 76 cm.

A antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, abre caminho entre o Cerrado e a Mata Atlântica para levar o turista a 12 km de travessia por uma belíssima diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX.