Frente fria derruba temperaturas no Sul de Minas

Há cerca de 20 dias, temperaturas na região chegaram abaixo de 0ºC (foto: William Siqueira/ Geográfo em Maria da Fé)

Uma nova frente fria chegou à região Sudeste do Brasil e, a partir desta quinta-feira (9/6), estará sobre o Sul de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de geada em alguns pontos da Serra da Mantiqueira, onde as temperaturas mínimas vão cair em relação às dos últimos dias.



"A frente fria favorece o aumento das nuvens nos próximos dias. Há possibilidade de chuvas isoladas e de curta duração, além de ligeiro declínio de temperatura, especialmente a partir desta quinta-feira, no Sul de Minas Gerais", explicou o meteorologista Claudemir de Azevedo.



Frio menos intenso



A nova frente fria será menos intensa que a do mês passado. Ainda de acordo com o meteorologista, os municípios de Caldas, Maria da Fé e Passa Quatro estão entre os que devem ter temperatura mínima de 5°C, no fim de semana do Dia dos Namorados.

No entanto, a combinação de temperaturas mínimas em torno de 5°C, com céu limpo e pouco vento, possibilita a ocorrência de geadas, o que poderá ser registrado neste domingo (12/6) e nesta segunda-feira (13/6).





A média da temperatura máxima para os próximos dias na região não deve ultrapassar os 25°C. A sensação térmica pode ser de temperaturas ainda mais baixas. Segundo Claudemir, "ventos devem se intensificar um pouco na região, com 40 km/h a 50 km/h de rajadas".

Monte Verde espera receber cerca de 20 mil pessoas no fim de semana do Dia dos Namorados (foto: Nelson Pacheco)



Segunda onda em menos de um mês



A última frente fria que passou pela região foi há cerca de 20 dias: começou em 18 de maio e se estendeu por cinco dias. Houve registro de mínimas negativas em locais da Mantiqueira, além de geadas.





Esse fenômeno meteorológico foi registrado na região em 20 e 21 de maio, em Delfim Moreira, Maria da Fé e Monte Verde. Esses locais se localizam na Serra da Mantiqueira, e juntamente com Gonçalves, chegam a atingir as mais baixas temperaturas do Sul de Minas neste período do ano.