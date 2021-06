Sete mil turistas são esperados em Monte Verde neste feriado

Monte Verde teve um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões durante os 30 dias de fechamento or causa da onda roxa (foto: Monteverde.org /Reprodução ) O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, permanecerá aberto para os turistas no feriadão de Corpus Christi. De acordo com o secretário de Turismo, Bruno Rosa, as regras já estabelecidas no decreto de reabertura das atividades, após a onda roxa, serão mantidas.

Para os quatro dias deste feriado, a estimativa é que 7 mil pessoas visitem Monte Verde, considerado o principal destino para o turismo de inverno em Minas Gerais.



Depois de amargar um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões durante os 30 dias que ficou fechado na onda roxa, foi adotado o turismo consciente.



O controle começa na entrada do distrito. Os visitantes encontram uma barreira sanitária, que funciona 24 horas por dia.



Os turistas têm a temperatura aferida e checagem da reserva de hospedagem, para quem for pernoitar em algum hotel ou pousada.

Monte Verde instala barreira sanitária para controlar entrada de turistas no distrito (foto: Secretaria de Turismo de Camanducaia/Divulgação )



Os hotéis e pousadas de Monte Verde estão operando com o limite de ocupação em 60%, sendo obrigatório o cadastro das reservas no sistema. Já restaurantes, bares e lanchonetes devem limitar quatro pessoas por mesa e proibir a junção de mesas. Também fica vedado o consumo em pé nos estabelecimentos.



De acordo com a prefeitura de Camanducaia, durante o feriado a fiscalização a essas medidas será intensificada.



“Nossa ideia desde a reabertura não mudou. É trabalhar com muita responsabilidade, com muito cuidado sanitário para que não tenhamos novamente a onda roxa aqui no Sul de Minas", afirma o secretário de Turismo de Camanducaia, Bruno Rosa.

Onda roxa deixou prejuízo de R$ 15 milhões em Monte Verde

O fechamento do turismo e do comércio de Monte Verde, em razão da adesão à onda roxa, que vigorou entre março e abril desse ano, gerou um prejuízo de, aproximadamente, R$ 15 milhões ao distrito de Camanducaia.



O levantamento, realizado pela Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), analiou o impacto dos 30 dias de paralisação.



A presidente da MOVE, Rebecca Wagner, defende que as consequências da pandemia poderiam ser abrandadas com consciência e segurança, "sem uma radicalização prejudicial aos meios de sobrevivência da população".



Segundo Rebecca, no segundo semestre de 2020, Monte Verde foi reconhecido pelo Ministério do Turismo como exemplo nacional na retomada do turismo de forma consciente e segura.