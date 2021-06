Itaúna proíbe consumo de bebida alcoólica e faz rodízio em supermercado

Itaúna terá uma série de restrições para contenção da pandemia de COVID-19 a partir desta quarta-feira (2/6) (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

Com os casos de COVID-19 batendo recordes seguidos em Itaúna, Região Centro-Oeste de Minas, e o hospital que atende ao município trabalhando com 160% da capacidade de atendimento e sem condições de ampliar pontos de oxigênio, a prefeitura decretou nesta tarde uma série de medidas de combate à pandemia.



Entre as restrições, estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e também em bares, restaurantes e quaisquer estabelecimentos comerciais “independentemente do horário”, toque de recolher a partir das 22h30 e o rodízio de clientes nos supermercados de acordo com o número de CPF.

As novas medidas são complementares às restrições já previstas na onda vermelha do programa Minas Consciente do governo estadual e entram em vigor a partir desta quarta-feira (2/6), conforme o Decreto Municipal nº 7.437, publicado na tarde desta terça-feira, (1/6).

Toque de recolher e "lei seca"

De acordo com o decreto, as atividades socioeconômicas terão limitação de funcionamento após as 22h30, exceto as atividades relacionadas à saúde, à segurança, à assistência e as industrias em geral.

Entre as limitações está a “proibição de eventos de qualquer espécie em estabelecimentos comerciais, incluindo residências, sítios e/ou chácaras”.

A prática de esportes coletivos não profissionais também fica proibida, de acordo com o decreto.



A prefeitura confirmou ainda a suspensão das competições de futebol amador, que estavam acontecendo nos estádios da cidade, como o Campeonato de Futebol Rural e a Copa Itaúna de Futebol Feminino.

Rodízio nos supermercados

Outra restrição prevista para os moradores de Itaúna a partir desta quarta-feira (2/6) é o rodízio de clientes nos supermercados de acordo com o número do CPF.



O decreto determina que “o acesso dos consumidores aos supermercados, além de seguir as disposições estabelecidas no Plano Minas Consciente, deverá ser controlado de acordo com o número final do CPF do consumidor, sendo pares e ímpares em dias alternados”.

O decreto não estabelece quais dias deverão ser seguidos para o rodízio, ficando a cargo dos supermercados definir como serão distribuídos os dias de frequência nos estabelecimentos.

O decreto também prevê que as ocorrências serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público.



O hHospital Manoel Gonçalves está trabalhando com 160% da capacidade (foto: Hospital Manoel Gonçalves/Divulgação)

Quem descumprir as medidas previstas no Decreto municipal, bem como os protocolos previstos no programa Minas Consciente, está sujeito, de acordo com a Prefeitura de Itaúna, à notificação, multa e suspensão/cassação do alvará de funcionamento.O decreto também prevê que as ocorrências serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público.

Hospital operando com 160% da capacidade

O Hospital Manoel Gonçalves, que atende Itaúna, Itatiaiuçu, Itaguara e Piracema, emitiu nesta terça-feira um comunicado sobre a situação alarmante de atendimento aos pacientes com COVID-19.





De acordo com a instituição, não há mais disponibilidade de “espaço físico, nem pontos de oxigênio, nem leitos” para atender a novos pacientes diagnosticados com COVID-19 e a ocupação de leitos está em 160% da capacidade.

“Está sendo ocupada toda a estrutura física do hospital, inclusive com a utilização de todos os pontos de oxigênio e a impossibilidade física de se instalar outros pontos. Considerando o aumento de demanda de pacientes respiratórios, estando hoje com uma ocupação de 70 leitos, enquanto a capacidade é de 42 leitos COVID, incluindo aí os leitos de UTI. Considerando a utilização de todo o contingente de pessoal que já não consegue atender à demanda de pacientes”, informou a nota do hospital.



Segundo a direção, o hospital está em “estado de calamidade financeira e funcional, sem financiamento para os excessivos gastos com a COVID-19”.



A nota termina pedindo à população que evite aglomeração, atenda aos protocolos de cuidados contra a COVID-19 e evite a necessidade de ir ao hospital, optando por procurar os postos de saúde.

Recorde e nova postura

Na semana passada, Itaúna bateu o recorde semanal de registro de casos de COVID, com 590 novas confirmações da doença.



Nesta semana, já foram registrados 247 novos casos da doença, com 135 resultados positivos na segunda-feira (31/05) e 112 casos nesta terça.



A proliferação dos casos obrigou a assessoria de comunicação do município a tomar a decisão de não mais informar nos boletins da COVID se os pacientes que faleceram vítimas da doença tinham comorbidades ou não.

“A gente vê ainda inúmeras pessoas que acham que essa é uma doença de velho ou uma doença de idoso, que só quem tem comorbidade vai falecer. E os números não têm mostrado isso. Não só de Itaúna, mas do Brasil. Várias pessoas de pouca idade, várias pessoas saudáveis tem falecido, tem apresentado complicações. Então, para que as pessoas não se escondam atrás dessa retórica de que essa é uma doença de velho ou de pessoas com comorbidade, a gente resolveu não falar mais sobre comorbidade, uma vez que isso não está mais em jogo. É seguir os protocolos, seguir os cuidados, não tomar medicamento que não tenha eficiência comprovada e cada um fazer a sua parte”, afirmou o assessor de comunicação do município, Hermano Martins.

O Boletim de segunda-feira (31/5) registrou seis mortes causadas pelo novo coronavírus e nesta terça-feira foram três óbitos, de acordo com a Prefeitura de Itaúna.