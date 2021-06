Homem é resgatado após mais de 48 horas em mata no Sul de Minas

Bombeiros em busca do homem que praticava trekking quando foi surpreendido pela chuva e se perdeu (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação )

Um homem de 34 anos que praticavase perdeu no trajeto de travessia da, em Passa Quatro, node, e precisou serpelode. A vítima, identificada como F. C. R. L, pediu ajuda no domingo (30/5) mas só foi resgatada e levada para o hospital nesta terça-feira (1/6), porque as condiçõesdificultaram o resgate.Os bombeiros de São Lourenço foram acionados no final da tarde de domingo (30/5). O aventureiro disse que, devido à forteque atingiu a região no domingo, ele ficouna travessia próximo à Pedra da Mina e relatou também que tinha ferimentos, estava sempotável ee todo seu equipamento estava molhado.Uma equipe dos bombeiros, composta por três militares, se deslocou para o município de Passa Quatro. O resgate foi iniciado ainda no final da tarde de domingo, utilizando o acesso a Pedra da Mina através da trilha conhecida como Paiolinho.Com o avançar da noite e devido às condições climáticas da Serra Fina -intenso,forte -, a equipe de resgate precisou acampar e reiniciou as buscas às 4h da madrugada de segunda-feira (31/5).Por volta das 14h, os bombeiros chegam até a Pedra da Mina, onde conseguiram estabelecer contato com a vítima.Mas, novamente, a chuva intensa, formação dee muitas nuvens na Serra Fina impediram, temporariamente, o uso do helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no resgate.A equipe encontrou o homem às 15h e iniciou o retorno por terra. Chovia no alto do cume da Pedra da Mina no momento da abordagem e a precipitação se manteve durante o trajeto da volta, o queo retorno.No início da madrugada desta terça-feira (1/6), a equipe de resgate conseguiu concluir o retorno e levou a vítima para avaliação médica em hospital de Passa Quatro.Segundo os militares de São Lourenço, a vítima chegou a fazer contato também com os Bombeiros de São Paulo, que se colocaram para ajudar. Os bombeiros de Minas, no entanto, não chegaram a ter contato com a equipe paulista.