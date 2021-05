Zona da Mata: bombeiros resgatam jaguatirica que atacou galinhas em sítio

Jaguatirica será solta em seu habitat natural pela Polícia Militar do Meio Ambiente (foto: CBMG/DIvulgação)

O Corpo de Bombeiros resgatou, nesta segunda-feira (31/5), umaque entrou em um sítio e atacouna região. O caso inusitado ocorreu próximo ao distrito de Correia de Almeida, na Zona da Mata.Por volta das 8h, os bombeiros deforam acionados a comparecer a um sítio, na altura do km 724 da BR-040.De acordo com o solicitante, de 56 anos, umarondava as imediações e o animal não conseguia sair do sítio. Isso porque o local é cercado em toda sua extensão.Segundo o dono do sítio, suase animais de sítios vizinhos estavamcom frequência e finalmente se deparou com o felino na manhã de hoje.Diante disso, os bombeiros orientaram o morador a fechar as entradas da casa e aguardasse uma equipe, que se deslocaria para o local.Quando os militares chegaram, encontraram a jaguatirica acuada no interior de uma garagem.Segundo o sargento Wellington Alves, que comandou os trabalhos, foi muito difícil capturar o animal. "Precisamos de muita técnica e a única chance que tivemos foi entrar na garagem e fechar o portão, e, com o uso de objetos de captura, conseguimos conter o animal, que estava muito arisco."



O animal é um macho de aproximadamente 50cm e pesa entre 15 e 20kg. Depois de capturada, a jaguatirica passou por avaliação de um veterinário e foi encaminhada à Polícia de Meio Ambiente para ser solto em seu habitat natural.