Feriado de Corpus Christi: confira a situação das estradas de MG

KM 509, da BR 040, com lona para segurar deslizamento na beira da estrada (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), até esta quarta-feira (15/6), véspera do feriado, pelo menos 169 trechos estão com ocorrências de interdições. Os motoristas que pretendem viajar no Feriado de Corpus Christi (16 a 19 de junho) pelas rodovias de Minas Gerais terão pela frente estradas interditadas, estreitamentos, buracos e obras.De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), até esta quarta-feira (15/6), véspera do feriado, pelo menos 169 trechos estão com ocorrências de interdições.









Acucena (1); Aguas Vermelhas (1); Almenara (3); Alvinopolis (1); Amparo da Serra (1); Antônio Prado de Minas (1); Aracuai (1); Araxa (1); Bandeira (3); Berizal (1); Bonfinopolis de Minas (1); Botumirim (2); Caiana (1); Caparao (1); Carlos Chagas (1); Carmo do Paranaiba (1); Casa Grande (1); Cataguases (1); Conceicao de Ipanema (2); Conceicao do Mato Dentro (2); Conceicao do Rio Verde (2); Conceicao dos Ouros (1); Congonhas (2); Conselheiro Pena (1); Coracao de Jesus (1); Cordisburgo (1); Coromandel (1); Couto de Magalhaes de Minas (1); Diamantina (3); Divino (1); Esmeraldas (1); Espera Feliz (3); Estrela do Sul (1); Faria Lemos (1); Ferros (2); Guimarania (3); Ibia (1); Itajuba (1); Itanhomi (1); Jaguaracu (2); Joao Pinheiro (6); Lagamar (1); Lagoa da Prata (1); Lajinha (3); Luisburgo (1); Mantena (3); Mariana (1); Mario Campos (1); Martinho Campos (1); Mata Verde (2); Matipo (1); Merces (2); Monte Azul (1); Monte Carmelo (4); Mutum (1); Natalandia (1); Nova Era (1); Nova Lima (3); Nova Serrana (2); Novo Cruzeiro (2); Oliveira Fortes (7); Oratorios (1); Ouro Preto (1); Pai Pedro (1); Pains (3); Paiva (2); Paracatu (4); Paraguacu (1); (1); Passa Quatro (1); Patos de Minas (1); Pavao (1); Pedra Azul (1); Pedra Bonita (2); Piranga (1); Pompeu (2); Presidente Bernardes (1); Presidente Olegario (1); Reduto (1); Riachinho (1); Ribeirao das Neves (1); Rio do Prado (1); Rio Piracicaba (1); Rio Pomba (2); Rio Vermelho (1); Sabara (2); Sacramento (2); Santa Barbara (1); Santa Rita de Jacutinga (2); Santa Rita de Jacutinga (1); Santana do Manhuacu (1); Santo Antonio do Grama (1); Santo Antonio do Monte (1); Santo Antonio do Retiro (1); Sao Bento Abade (1); Sao Bras do Suacui (1); Sao Goncalo do Rio Abaixo (1); Sao Joao da Lagoa (1); Sao Joao da Ponte (1); Sao Joao Nepomuceno (1); Sao Jose da Lapa (1); Sao Jose do Jacuri (1); Senador Modestino Goncalves (1); Serro (2); Simao Pereira (1); Tapirai (1); Tarumirim (1); Tombos (1); Uba (2); Uberaba (1); Uberlandia (1); Virgem da Lapa (4); Visconde do Rio Branco (1).

Mapa com interdições nas estradas de MG (foto: Reprodução/DER)





Reforço

Nesta quarta-feira (15/6), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançam a Operação Corpus Christi 2022. A ação acontecerá às 7h30, de forma conjunta, no Posto da PRF em Nova Lima. A proposta é diminuir as chances de acidentes em todas as rodovias estaduais e federais de Minas.





Além disso, a ação tem o intuito de combater infrações de trânsito, em especial ultrapassagens indevidas e proibidas, direção sob influência de álcool, velocidade acima do permitido e o trânsito de veículos pelo acostamento.





Conforme informado pelos policiais, a fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas nas rodovias e posicionamento de equipes em locais estratégicos. A operação terá início às 0h01 de amanhã e terminará às 23h59 no domingo (19/6).