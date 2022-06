Atendimento pediátrico nas UPAs de BH tem demora e peregrinações

Pais e mães que buscaram atendimento pediátrico para os filhos neste fim de semana em Belo Horizonte sofreram com peregrinações entre unidades de saúde e enfrentaram horas de espera até finalmente serem recebidos pelos médicos.A Prefeitura de Belo Horizonte concentrou em três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) o atendimento para crianças neste fim de semana, diante da alta da demanda. Ficaram responsáveis pelos atendimentos as UPAs Barreiro , Oeste e Norte.

A reportagem dopercorreu as unidades e ouviu relatos de que o serviço de saúde não funcionou como o esperado.O segurança Túlio da Paz, de 30 anos, aguardava atendimento para o filho Theo Rodrigues da Paz, de 3 anos, que também apresentava sintomas de gripe, na UPA Oeste, a mais próxima da sua casa: "Cheguei às 11h e, agora, são 16h, e ainda esperando. Ontem (sábado, 11/6), ele começou a tossir e está com febre. A prefeitura disse que teríamos um atendimento mais ágil, ser imediato, mas continua lento do mesmo jeito. Aliás, sempre foi ruim".





Rosângela Oliveira, com a filha de 2 meses com sintomas de gripe, foi no sábado na UPA Barreiro e não foi atendida, disseram que não tinha pediatra (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Sem alternativa a não ser aguardar, Túlio contou que "quando cheguei, até que estava vazio, agora à tarde só enche. A única informação que recebi foi para esperar e que a prioridade é dos casos de maior urgência".

Rosângela Aparecida Oliveira, de 26 anos, com a filha Alice, de 2 meses com sintomas de gripe, disse que procurou atendimento na UPA Barreiro no sábado e não foi atendida. "Retornei para casa e mediquei meu bebê. Tentei novamente hoje (domingo, 12/6), após ver no jornal que haveria reforço na pediatria da UPA Barreiro. Mas fui informada por uma enfermeira no local, pela manhã, que deveria seguir para a UPA Oeste ". E lá ela estava à espera de atendimento.Thiago Andrade, pai de Alice, contou que "no sábado e hoje (domingo,11/6) fomos primeiro na UPA Barreiro e disseram que não tinha pediatra. E nos mandaram para a Oeste. E a Alice só foi atendida às 16h20, esperando desde às 11h".