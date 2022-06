Com alta no casos de COVID-19, procura por atendimento médico em BH cresce (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press (foto ilustrativa) )

Em uma semana, os atendimentos a Em uma semana, os atendimentos a casos de Síndrome Gripal e COVID-19 aumentaram 286,8% nos Centros de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Belo Horizonte. É o que aponta o levantamento realizado entre os dias 30 de maio e 3 de junho, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel).

De acordo com a pesquisa, 25.800 pacientes com suspeita de gripe ou COVID-19 foram atendidos neste período. Enquanto que na última semana de março, 6.669 pessoas procuraram algum Centro de Saúde da capital. O número é semelhante ao quantitativo de janeiro deste ano, quando 26.792 usuários foram atendidos.









Sobrecarga e equipes de saúde desfalcadas





Diante de um novo aumento nos números da COVID-19 em Minas Gerais , profissionais de saúde relatam caos nos centros de atendimento e sobrecarga de trabalho. Segundo dados apurados pelo Sindicato, pelo menos 120 das 589 Equipes de Saúde da Família estão sem médicos e faltam 80 pediatras, inclusive nas UPAs.





“O aumento da demanda encontrou equipes desfalcadas”, pontuou o Sindicato em nota. “Sem profissionais em número adequado, a demora por atendimento gera insatisfações e reações violentas da população”.





Em carta encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, a categoria defendeu o retorno do Comitê de Enfrentamento à COVID-19; a disponibilização da quarta dose da vacina para profissionais de saúde e servidores municipais e a retomada do Plano de Contingência. Além da publicação do Boletim Epidemiológico de forma diária e com informações como o número de pessoas atendidas, ocupação de leitos, casos confirmados e óbitos.





Os profissionais enfatizam, ainda, a urgência na convocação dos aprovados no concurso público da saúde e o retorno da obrigatoriedade de máscaras em instituições de ensino e locais necessários, conforme avaliação técnica do Comitê.



A reportagem entrou em contato com a PBH e aguarda retorno.