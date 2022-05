Remédio oral contra covid-19 é aprovado pela Anvisa

Por Maria Eduarda Angelí

Medicamento age diretamente contra o vírus SARS-CoV-2 (foto: Pixabay)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quarta-feira (4/5), um medicamento oral contra a covid-19, que age diretamente contra o vírus SARS-CoV-2, atrapalhando o processo de reprodução no organismo. A inovação, com nome monulpiravir, é da Merck Sharp & Dohme (MSD) e já é usada em 30 países.

O próximo passo é conseguir o aval da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). Os estudos mostram que a utilização do remédio pode reduzir em até 89% a mortalidade em pessoas do grupo do risco, devendo ser administrado nos primeiros cinco dias de manifestação dos sintomas. Além disso, ele não interfere no consumo de outros medicamentos de uso contínuo comumente associados a essa parcela da população.

"Na ciência não se pode falar em 'tudo' ou 'nada', mas [o monulpiravir] tem um perfil bem limpo de interações com outros medicamentos", garantiu ao Correio o CEO da empresa responsável pelo medicamento, Hugo Nisenbom.

O monulpiravir já havia sido liberado para uso emergencial pela Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, a FDA, e em outros 17 países. Na opinião de Nisenbom, o Brasil é "cheio de oportunidades" e um bom destino para o produto, que agora está em testes para utilização em caráter profilático para os casos de contato primário com pessoas infectadas.

As pesquisas para desenvolvimento do produto estavam em curso desde 2020, e hoje parte do processo produtivo foi repassado para o escopo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz , que dará prosseguimento às avaliações. A previsão é de que a instituição realize estudos pré-clínicos e clínicos do remédio em outras aplicações, como em diagnósticos de dengue e chikungunya.