Em 8 dias, junho já tem 80% do total de casos de COVID registrados em maio

Mês de junho já tem 46.427 casos de COVID-19 registrados em Minas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Os índices de casos de COVID-19 não param de crescer em Minas, e somente nas últimas 24h foram mais 9.063 pessoas que testaram positivo e 113 novas mortes pela doença. Até o momento, desde o início da pandemia, foram 3.462.118 de casos confirmados e o total de mortos chega a 61.692. Essas são informações da Secretaria de Estado de Saúde, do boletim epidemiológico.









Em Belo Horizonte, o uso de máscaras voltou a ser recomendado pela Prefeitura em locais fechados devido a alta no número de casos.





Aqueles que apresentam sintomas da COVID ou que tenham tido contato com doentes podem agendar testes gratuitos pela PBH , e a agenda para o dia seguinte é liberada às 16h. A marcação pode ser feita pelo site.





De acordo com o painel de vacinação da SES-MG, 83% da população com mais de 5 anos está com duas doses de vacina, e 59% dos maiores de 18 anos receberam o primeiro reforço. A 4ª dose foi aplicada em 29% do público convocado.





Belo Horizonte e cidades da região metropolitana já começaram a vacinar com o segundo reforço a faixa etária dos 50 anos . Algumas cidades como Contagem, Betim e Sabará também imunizam trabalhadores da saúde com a 4ª dose.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.