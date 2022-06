Após tumulto e ameaça, posto de saúde tem atendimento parcial em Venda Nova

Após momentos de tensão na tarde de quarta-feira (8), a rotina no Centro de Saúde Piratininga, em Venda Nova, foi retomada com restrição a atendimentos de urgência. Com quadro de defasagem de médicos, a unidade foi palco da revolta de cidadãos que não conseguiram ser atendidos e ameaçaram funcionários.

De acordo com um médico da unidade, que preferiu não se identificar, apenas casos emergenciais estavam sendo atendidos durante a manhã. Ao longo do dia, acontecem reuniões entre funcionários do Centro de Saúde, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel) para definir passos para garantir o atendimento e a segurança no local.