COVID-19: média de casos cresce 146% em quinze dias no estado

Total de casos de COVID em junho já chega a 54.867 em nove dias no estado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (09/6), o mais recente boletim epidemiológico apontou que 8.440 pessoas testaram positivo para o coronavírus nas últimas 24h no estado, e 7 pessoas morreram pela doença. São informações da Secretaria de Estado de Saúde.









Há quinze dias, em 26 de maio, a média móvel de casos diários era de 2.431,3, enquanto a de notificação de mortes era de 10,7. O aumento da média de casos é de 146% na última quinzena.





Em junho, já foram 54.867 infectados em nove dias. Durante todo o mês de maio, esse índice chegou a 58.366. Os índices têm crescido de forma muito acelerada com a flexibilização das medidas sanitárias.





Segundo o painel do vacinômetro, até agora 83% dos mineiros com mais de 5 anos estão com duas doses de vacina, mas o número dos que receberam o reforço ainda é baixo: 59% de adesão do público com mais de 18 anos. Em relação à 4ª dose, ou segundo reforço, 29,9% da população com mais de 60 anos recebeu a aplicação.





Em Belo Horizonte, pessoas com 58 e 59 anos já podem se vacinar com a 4ª dose de imunizante contra a COVID-19 nesta quinta-feira. A partir desta sexta (10/6), começam as convocações para que os profissionais de saúde sejam também vacinados com o segundo reforço.





Na sexta, as aplicações serão destinadas aos profissionais com mais de 40 anos, e as vacinas serão aplicadas nos centros de saúde e postos extras listados no site da PBH





Já no sábado (11/6), a vacinação é para trabalhadores da saúde com idade superior a 30 anos, e os pontos de aplicação estão também no portal da Prefeitura