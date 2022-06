4ª dose para 58 anos e convocação da saúde: a vacinação hoje (9/6) em BH

Nesta quinta-feira (09/6), pessoas com 58 anos ou mais podem receber a 4ª dose de vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. A convocação da faixa etária dos 50 anos começou ontem (08/6) na capital, após o anúncio do Ministério da Saúde que liberou a aplicação do segundo reforço a esse público.

Para se vacinar, é preciso ter pelo menos 4 meses da última dose e apresentar documento de identificação com foto e CPF no ponto de vacinação.

Na sexta, estão convocados os profissionais da saúde com mais de 40 anos, e no sábado (11/6), os que têm 30 anos completos. Os pontos de vacinação do sábado podem ser consultados no site da PBH