Em três dias, Prefeitura de BH registra 2.505 novos casos de contaminação

Prefeitura de Belo Horizonte registrou, em 2022, 102.293 novos contaminados (foto: Pedro PARDO / AFP)

Vacinação

Testes

O novo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH), publicado nesta terça-feira (28/6), apontou que os casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus seguem aumentando.Foram registrados 2.505 novos contaminados desde o último boletim, anunciado no sábado (24/6). Seis pessoas morreram em decorrência de complicações da doença, no mesmo período.Neste mês de junho, a prefeitura já confirmou mais de 18 mil casos e 57 mortes. Durante todos os meses anteriores deste ano, pouco mais de 84 mil pessoas foram contaminadas e 578 morreram.A cobertura vacinal da população belo-horizontina está em 95,2% das pessoas vacinadas com a 1ª dose ou com a dose única; 87,5% receberam a 2ª dose; já a primeira dose de reforço foi aplicada em 66,8% dos habitantes da capital; e a segunda dose foi injetada em 9,8% PBH oferece agendamento para quem estiver interessado a realizar teste de COVID-19. Para isto basta acessar o site da prefeitura e escolher o horário disponível para o exame. O resultado é entregue 20 minutos após a coleta e é entregue pessoalmente com as devidas orientações e cuidados que a pessoa deve tomar.