COVID-19: número de novos casos em MG é o maior desde fevereiro

Desde o surto entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, essa é a maior quantidade de casos registrada no estado pelo boletim (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) Minas Gerais registrou 17.112 novos casos por COVID-19, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG), desta segunda-feira (27/6). Já o número de mortes desde o último boletim, divulgado na sexta-feira passada (24/6), foi de 49.





Desde o surto entre janeiro e fevereiro, essa é a maior quantidade de casos registrada no estado em um boletim da SES. No boletim de 28 de fevereiro, foram registrados 36.596 casos em 24 horas.



Esse cenário de alta no número de registros já era esperado pelas autoridades de saúde. "Nós já esperávamos esse aumento sazonal. Estamos tendo uma alta de casos respiratórios comuns nessa época do ano", afirmou o secretário de Saúde de Minas Fábio Baccheretti, durante uma coletiva na sexta.





Minas está longe de quarta onda

Baccheretti afirmou que, mesmo com o crescimento de novos casos confirmados da doença, a ocorrência de uma quarta onda é descartada . “Está muito longe do que vivenciamos em janeiro e fevereiro com a Ômicron. O que estamos vivendo agora é o aumento sazonal de doenças respiratórias", disse.





Além disso, segundo a avaliação do secretário de Saúde, a curva de mortes ainda é baixa. "Nós estamos cada vez mais com uma menor relação entre casos, internações e óbitos. Fruto do sucesso da vacinação", afirma.





Minas Gerais já aplicou a primeira dose da vacina em 89,51% da população, enquanto a segunda dose foi tomada por 83,79%. Já a terceira dose ou primeira dose de reforço obteve a cobertura vacinal de 62,11%.





Cobertura pediátrica ainda é baixa

A cobertura pediátrica do imunizante contra COVID ainda está abaixo do esperado pelas autoridades de saúde. Até o momento, 30% da população infantil ainda não recebeu a primeira dose da vacina, enquanto 50% não foi imunizada com a segunda dose.









propagação de notícias falsas é um dos fatores que comprometem a vacinação infantil . "A gente nunca atingiu a meta de vacinação de forma fácil, mesmo antes da COVID-19. Mas essas fake news cresceram e tiveram um impacto em todo o esquema vacinal infantil, inclusive de outras doenças", disse o secretário.





Além disso, segundo ele, as crianças não estão sendo internadas pela COVID-19, mas, por doenças respiratórias sazonais. "Ela é só um fator a mais. Outras doenças respiratórias chamam mais a atenção para a saúde da criança do que a COVID-19", disse.

