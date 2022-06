COVID-19: BH tem 3.114 novos casos e oito mortes em três dias

Com o aumento de casos de COVID em BH, muitas pessoas optaram por permanecer com as máscaras (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A pandemia de COVID-19 não chegou ao fim, como evidencia o novo boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgado nesta sexta-feira (24/6). Os dados apontam um crescimento nos casos confirmados e suspeitos da doença na capital mineira.









Com isso, Belo Horizonte totaliza 629 mortes somente em 2022. Ainda neste ano, 99.788 casos foram confirmados até o momento e outros 521.915 notificados, ou seja, suspeitos de COVID-19.

Vacinômetro

Vale ressaltar também que 100,3% da população acima dos 12 anos foram vacinados com as duas doses (a cobertura vacinal é calculada a partir das doses aplicadas em Belo Horizonte, segundo registros da base nacional do SI-PNI em relação à população da capital mineira).



Por outro lado, a aplicação de reforço está no braço de 82,4% dos belo-horizontinos. E ainda 37,6% tomaram a quarta dose da vacina contra o coronavírus.





Além disso, nas crianças entre 5 e 11 anos, a primeira dose foi aplicada em 83,2% delas. Outras 58,5% receberam a segunda dose.

Tendência de aumento

Comitê Popular de Belo Horizonte de Combate à COVID-19 registrou uma tendência de aumento no número de casos na cidade e faz um apelo para que os moradores atualizem o calendário vacinal.

De acordo com o documento elaborado pelo grupo e divulgado nesta sexta-feira (24/6), a taxa de transmissão da COVID em BH está em 1,5. O número indica que cada cem pessoas contaminadas têm potencial para transmitir o vírus para outras 150.

Segundo o comitê, nas últimas duas semanas (entre 9 e 22 de junho), a capital está com status de risco muito alto para a transmissão do vírus. A taxa de novos casos registra este cenário.



Entre 28 de abril e 11 de maio foram registradas 57 novas infecções a cada 100 mil habitantes. Na última quinzena, o número foi cerca de 6 vezes maior.

Taxa de novos casos a cada 100 mil habitantes:

28/4 a 11/5 = 57

12/5 a 25/5 = 112

26/5 a 8/6 = 305

9/6 a 22/6 = 348

Por outro lado, o número de óbitos em decorrência da COVID segue estável, mantendo BH com um status de risco muito baixo de mortalidade.