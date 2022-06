COVID-19: vacinação infantil segue a passos lentos em Minas

Ele confirma a alta de casos no Estado, mas diz que o cenário está dentro do esperado. "Nós já esperávamos esse aumento sazonal. Estamos tendo uma alta de casos respiratórios comuns nessa época do ano", declara.



Baccheretti ainda descarta a ocorrência de uma quarta onda da doença. "Está muito longe do que vivenciamos em janeiro e fevereiro com a Ômicron. O que estamos vivendo agora é o aumento sazonal de doenças respiratórias", disse.





