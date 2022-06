Vacina contra a gripe é liberada para todos os moradores de BH

Horas antes de a PBH anunciar a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe, o Estado de Minas percorreu centros de saúde da capital para verificar o movimento no até então último dia da ação. O que se viu foram pontos com pouco movimento,

José foi de manhã cedo se vacinar contra a gripe (foto: Edésio Ferreira/EM//D.A Press)

No Carlos Chagas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul, não foi encontrado usuário em busca do imunizante contra a influenza. O mesmo foi registrado no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Serra, onde apenas profissionais da saúde e pessoas com comorbidades estavam sendo vacinadas.