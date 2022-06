Gripe e sarampo: confira os postos de vacinação em BH

Até essa quinta-feira (2/6), as coberturas vacinais contra gripe e sarampo em Minas Gerais estavam em 54,6% e 47%, respectivamente (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) prorrogaram a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo nos centros de saúde até 24 de junho. O aumento do prazo tem como objetivo garantir a imunização do público elegível para as duas campanhas e manter a proteção contra as doenças, que são imunopreveníveis.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a cobertura vacinal se encontra abaixo do percentual de 90% recomendado pelo Ministério da Saúde. Até essa quinta-feira (2/6), as coberturas vacinais contra influenza e sarampo em Minas Gerais estavam em 54,6% e 47%, respectivamente.



LEIA MAIS - Minas amplia prazo das campanhas de vacinação contra gripe e sarampo

Em Belo Horizonte, haverá vacinação nos centros de saúde e em locais como universidades, shoppings e unidade do Corpo de Bombeiros.

Centros de Saúde (sarampo e gripe)

Para ampliar o acesso, foram disponibilizados, também, pontos extras e shoppings. O horário de funcionamento e a abrangência de adultos, adolescentes e crianças variam de acordo com cada local.

Confira os pontos de vacinação além dos centros de saúde (somente gripe):





Drive Thru

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815 - Funcionários - 8h às 16h30 (adulto)





UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2 : Avenida Antônio Abrahão Caram, 763- São José - 8h às 16h30 (adulto)





COP-BH: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Buritis - 8h às 16h30 (adulto)





Postos Extras

Faculdade UNA (Centro-Sul) - Avenida João Pinheiro, 580 - Centro - 8h às 18h - (adulto e infantil)





Faculdade Pitágoras (Centro-Sul) : Rua dos Timbiras, 1.372 - Funcionários - 8h às 18h (adulto)





Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste) : Avenida Francisco Sales, 23 - 8h às 16h30 (adulto)

Shoppings

Via Shopping (Barreiro) : Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2º Piso Ala A- Barreiro - 13h às 19h30 (adulto e infantil)





Pátio Savassi (Centro-Sul) : Rua dos Timbiras, 1.372- Funcionários - 10h às 19h (adulto)





Boulevard Shopping (Leste) : Entrada pelo estacionamento da R. Professor Otaviano Almeida - Santa Efigênia - 10h às 19h (adulto)





Onix Mall (Norte) : Rua Erê, 207 - Prado - 8h às 16h (adulto e infantil)





Shopping Estação (Venda Nova): Avenida Cristiano Machado, 11.833. Piso L1 (entrada pela Avenida Cristiano Machado) - Vila Clóris - 12h às 19h30 (adulto e adolescente acima de 12 anos

Grupos de vacinação



- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

- Gestantes

- Puérperas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais:

Doença respiratória crônica

Doença cardíaca crônica

Doença renal crônica

Doença hepática crônica

Doença neurológica crônica

Diabetes

Obesidade grau III

Imunossuprimidos

Transplantados

Portadores de Trissomia

Pessoas com deficiência permanente (motora, auditiva, visual ou intelectual) - Idosos com 60 anos ou mais- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias- Gestantes- Puérperas- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais:

- População indígena

- População privada de liberdade

- Trabalhador da Saúde

- Professores do ensino básico e superior

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

- Profissionais das Forças Armadas

- Funcionários do sistema de privação da liberdade

- Caminhoneiro

- Trabalhador de transporte coletivo

- Trabalhadores portuários

trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.gestantes, crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com histórico de anafilaxia (reação de hipersensibilidade) à dose anterior da vacina e pessoas imunossuprimidas.