Minas amplia prazo das campanhas de vacinação contra gripe e sarampo

Ministério da Saúde definiu que 90% do público-alvo deveria receber a vacina contra a gripe, enquanto 95% do grupo prioritário teria que receber o imunizante contra o sarampo (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG )

A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo, em Minas Gerais, foram prorrogadas até o dia 24 de junho, segundo informações da Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG). A medida está relacionada à baixa cobertura vacinal do público-alvo no estado, 54,6% da influenza e 47% do sarampo, que estão distantes das metas estabelecida pelo Ministério da Saúde, 90% e 95%, respectivamente