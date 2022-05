Minas alerta baixa adesão da vacinação contra gripe, sarampo e poliomielite

Segundo Baccherett, a cobertura vacinal contra a gripe está bem menor que o esperado (foto: Sindbel/Divulgação)

Vacina de poliomelite e tríplice viral tiveram cobertura com níves de 20 anos atrás

O secretário de Saúde de Minas, o médico Fábio Baccherett, alertou nesta quinta-feira (26/5) a importância da vacinação contra doenças, como a gripe, sarampo e poliomielite. Até o momento, as campanhas de vacinação estão com baixa adesão, sendo que, no caso da poliomielite e da tríplice viral, os níveis de cobertura, no ano passsado, corresponderam aos de 20 anos atrás.Segundo Baccherett, a cobertura vacinal contra a gripe está bem menor que o esperado. "Nós trouxemos três grupos importantes, sendo eles as crianças de seis meses a cinco anos, idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Em todos os grupos, estamos longe da meta de 90% dessa população, estabelecida pelo Ministério da Saúde", afirmou.Ele ressalta que é bastante necessário que a população se imunize contra a doença, pois, atualmente, a influenza circula mais que à COVID-19. "Além disso, há o risco do quadro avançar e provocar doenças respiratórias que podem ser graves", completou.A campanha contra a gripe finalizará no dia 3 de junho e, após este prazo, o imunizante estará disponível para a população em geral. De acordo com o balanço divulgado nessa quarta-feira (25/5), pela Secretaria do Estado de Saúde, a proteção contra a gripe chegou em 36,8% . Na semana anterior, esse número estava em 32,3%.O médico informou haver também baixa adesão na vacinação contra o sarampo, sendo o imunizante o principal responsável no combate à doença . "O sarampo já foi erradicado, no Brasil, em função da vacinação. Por conta da baixa cobertura vacinal, estão surgindo casos no Estado", afirmou.O imunizante é destinado à crianças de seis meses a cinco anos e campanha estará disponível até o dia 3 de junho. "Somente 33,3% do público infantil do estado recebeu a dose da vacina. O Sarampo é uma doença muito contagiosa, até mais que a COVID-19. Então, podemos vencer essa luta, caso todos vacinem", afirmou o secretário da Saúde.



Conforme Baccherett, a vacinação contra a poliomielite, no ano passado, teve níveis de 20 anos atrás, por conta da baixa cobertura vacinal. "Estamos atrasando em duas décadas um ganho conquistado, em relação ao imunizante de poliomelite", afirmou.



A situação também é aplicada no caso da vacina tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola. "Estamos dando um passo largo para trás, em relação ao calendário vacinal. Por isso, é muito importante que os pais levem seus filhos para colocar o cartão em dia, sobretudo porque são doenças que podem ser prevenidas com uma simples vacina", explicou o médico.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.