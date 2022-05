Por outro lado, a Secretaria de Saúde alerta para o aumento da incidência da doença. Na média, a taxa cresceu 36% na última semana e 217% nos últimos 14 dias.

“Observamos o aumento no número de casos de COVID, principalmente nas regiões Sul e Triângulo do Sul. No entanto, não percebemos aumento no número de óbitos ou internações", afirmou o secretário.