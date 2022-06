Sexta-feira (03/5) em BH é de céu claro e temperaturas amenas

Dia é de céu claro na capital mineira e máxima de 29°C (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O fim de semana começa com céu claro a parcialmente nublado na capital mineira, com temperatura mínima de 15°C, registrada na estação Pampulha, e máxima de 29°C ao longo do dia. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a menor temperatura registrada foi em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 9,2°C, e a máxima prevista é para a região Norte e Nordeste de Minas Gerais, com 34°C. Tem previsão de chuva para o Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





E o fim de semana? Amanhã, há previsão de chuva fraca na faixa Leste do estado, na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Em BH as temperaturas ficam entre 15°C e 25°C.





No domingo, o dia é com chuva fraca já nas regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. O céu fica nublado com nevoeiros no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, e as temperaturas oscilam na capital entre 11°C e 23°C.