Vacinação contra gripe não atinge metade do público alvo em BH

A vacina protege a população contra os principais vírus que circulam na região, e garante proteção contra dois vírus influenza do tipo A e um do tipo B. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Às vésperas do fim da campanha de vacinação contra a gripe (influenza), Belo Horizonte registra uma cobertura vacinal de apenas 49,8% do público alvo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). A campanha já foi prorrogada uma vez, em 3 de junho, após um resultado pouco satisfatório em relação à meta de cobertura vacinal de 90%, indicada pelo Ministério da Saúde.





Na data da prorrogação, a cobertura vacinal era de 40,9% do público alvo . Desde então, passaram-se 19 dias, e a cobertura cresceu apenas 8,9%.





Fazem parte do público alvo da vacina os idosos de 60 anos e mais; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas e professores. Também integram o público pessoas com comorbidades e deficiência permanente; forças de segurança, salvamento e armadas e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.





A Prefeitura de Belo Horizonte respondeu em nota sobre a situação. Veja a resposta na íntegra:





"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que desde o dia 4 de abril a vacina contra gripe está disponível em todos os centros de saúde de Belo Horizonte. Além disso, há pontos extras e drogarias parceiras para a aplicação das doses nos públicos elegíveis.





A Prefeitura mantém as ações de vacinação, de forma a ampliar as coberturas vacinais, inclusive com vacinação aos finais de semana. No fim de maio foi realizada mobilização de vacinação contra a Gripe, Sarampo e Covid-19. Na data foram aplicadas 5.026 doses de vacinas contra a Gripe, 984 contra o Sarampo e 4.174 doses contra a Covid-19. Para a ação foram abertos mais de 80 postos de imunização na capital, entre centros de saúde, shoppings, pontos de drive-thru e drogarias.





No dia 11 de junho, a Prefeitura realizou ação para vacinar os trabalhadores da saúde, com idade a partir de 30 anos. Foram aplicadas o total de 3.854 doses de vacina, sendo 2.770 contra a Covid-19, 737 contra a Gripe e 347 contra o Sarampo."





Onde vacinar?

Além dos centros de saúde , a Prefeitura de Belo Horizonte criou pontos de vacinação em diferentes locais da cidade. O Corpo de Bombeiros, no bairro Funcionários, a portaria da UFMG na Abrahão Caram e o COP-BH, no Buritis, oferecem a vacina em drive-thru - basta passar de carro e vacinar. Os pontos de drive-thru funcionam das 8h às 16h30.

Também foram criados postos extras nas faculdades UNA, Pitágoras e Estácio de Sá - Unidade Floresta, além dos shoppings Via Shopping, Pátio Savassi, Boulevard Shopping e Onix Mall.

O horário de funcionamento varia para cada ponto de vacinação, e pode ser conferido no site da prefeitura

A vacina protege a população contra os principais vírus que circulam na região, e garante proteção contra dois vírus influenza do tipo A e um do tipo B. Ela pode ser aplicada junto com a vacina contra a covid-19, ou outras, em qualquer intervalo.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.