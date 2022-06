COVID em BH: veja como fica a vacinação nesta quarta (22), com a 4ª dose

4ª dose chega para pessoas com 56 e 57 anos em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta quarta-feira (22/6) pessoas com idades entre 56 e 57 anos podem procurar os pontos de vacinação de Belo Horizonte para receberem a 4ª dose de vacina contra a COVID-19. Até o fim desta semana, todas as pessoas com mais de 50 anos já terão sido convocadas.









Além desta faixa etária, as ações de repescagem seguem de segunda a sexta-feira. Todas as pessoas com mais de 5 anos podem receber a primeira e a segunda dose da vacina e maiores de 12 anos já estão recebendo a dose de reforço. A 4ª dose está sendo aplicada para maiores de 56 anos e trabalhadores da saúde em BH.





Para se vacinar, é preciso levar um documento de identificação com foto e CPF. Adolescentes precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis ou estar com uma autorização por escrito para a vacinação. Para os profissionais de saúde, é necessário comprovar vínculo ativo com serviço de saúde na capital, apresentando algum dos seguintes documentos:





- Comprovante de pagamento (contracheque); ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.





Os locais de vacinação são dinâmicos, e é preciso consultar diretamente no portal da Prefeitura de Belo Horizonte para saber onde é possível receber a aplicação.





Até o momento, 65,8% da população de BH está com a primeira dose de reforço da vacina e 8,5% com a 4ª dose.





Vacinação contra gripe e sarampo





Acontece também até sexta-feira, dia 24 de junho, a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo, que foi prorrogada em virtude da baixa adesão. Atualmente, Belo Horizonte está com 40,9% do público-alvo imunizado contra a gripe, de uma meta de 90%. Contra o sarampo está em 40%, de uma meta de 95%.





Devem se vacinar contra a gripe os idosos de 60 anos e mais; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas e professores. Além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente; forças de segurança, salvamento e armadas e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.





Os locais de vacinação contra a Influenza estão disponíveis no site da Prefeitura





Já contra o sarampo, a vacinação é destinada aos trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, nos pontos de imunização que podem ser consultados no site da PBH