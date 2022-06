Segundo PBH, 652 casos de COVID-19 foram confirmados nos últimos três dias

Nos últimos três dias, duas pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Nos últimos três dias foram confirmados 652 novos casos de contaminação do coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21/6) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Duas pessoas morreram devido a complicações da doença, totalizando 43 óbitos nos últimos 21 dias.



Neste ano, a prefeitura informou que 96.674 pessoas foram infectadas, sendo que 621 morreram em decorrência do COVID-19. Apesar do número de confirmados estar próximo do de 2020, o número de falecimentos na época foi de 2.570.





A cobertura vacinal em relação à população belo-horizontina é de 95,1% receberam a primeira dose ou a dose única e 87,4% a segunda dose. A primeira dose de reforço já foi aplicada em 65,8% da população e a segunda dose de reforço só chegou ainda a 8,5% da população.A PBH diz que aguarda a chegada de novas doses da vacina para imunizar maiores de 40 anos . Até o momento, o Ministério da Saúde liberou que maiores de 50 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da área de saúde recebam a segunda dose de reforço.