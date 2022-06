Prefeitura de BH reativa serviços de teleconsultas e amplia atendimentos

Serão disponibilizados, inicialmente, 150 teleatendimentos diários, com aumento gradativo nos próximos dias (foto: Divulgação SMSA/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) retomará, a partir desta quarta-feira (22), às 7h30, as teleconsultas para moradores da capital com sintomas de síndrome gripal. O serviço, que anteriormente ofertava atendimentos somente para o público a partir de 17 anos, será ampliado e consultará crianças e adolescentes de 1 a 16 anos.





Serão disponibilizados, inicialmente, 150 teleatendimentos diários, com aumento gradativo nos próximos dias. Para garantir a assistência aos usuários, todas as crianças atendidas receberão, pelo menos, uma ligação 24 horas após o teleatendimento para o monitoramento da situação.









Todos os moradores de Belo Horizonte, cadastrados em Centros de Saúde na capital , têm acesso ao teleatendimento. Caso o cidadão não seja cadastrado, ele deve procurar a unidade de referência para realizar a inscrição. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.

Como consultar?

O cidadão deve acessar o portal da Prefeitura e se cadastrar para uma Consulta On-line Síndrome Gripal . Após confirmar o cadastro no SUS-BH, o paciente entra em uma tela para escolha da data e horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade. No dia e hora agendados, o usuário entrará novamente no sistema com seus dados cadastrais (CPF e data de nascimento) e terá acesso à consulta por vídeo.





De acordo com o diagnóstico, ele poderá receber orientações de isolamento domiciliar e receita de medicamento que seguirá escaneada no e-mail de cadastro informado. Com a impressão da receita, o paciente poderá buscar a medicação no Centro de Saúde de sua área de abrangência.