Prefeitura de BH reativa consulta on-line para casos de síndrome gripal

Consultas online foram disponibilizadas pela PBH (foto: Pixabay/Reprodução)



A Prefeitura de Belo Horizonte reativou o serviço de consulta on-line para casos de síndrome gripal nesta quinta-feira (6/1). O sistema já está funcionando, e o acesso é feito pelo portal da PBH ou pelo app.





O serviço já havia sido criado na capital mineira durante os períodos mais críticos da pandemia, e foi encerrado em novembro do ano passado.









De acordo com a prefeitura, inicialmente serão 60 teleconsultas diárias, que serão gradativamente ampliadas nas próximas semanas, conforme a necessidade e demanda dos usuários.





Todos os moradores de Belo Horizonte, cadastrados em Centros de Saúde na capital, têm acesso ao teleatendimento. Caso o cidadão não seja cadastrado, ele deve procurar o Centro de Saúde de referência para realizar a inscrição. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura. O serviço é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Unimed-BH.





Consultas





Para consultar, a pessoa deve acessar o portal da Prefeitura ou o PBH APP e se cadastrar para uma Consulta On-line Síndrome Gripal. Após confirmar o cadastro no SUS-BH, o paciente entra em uma tela para escolha da data e horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade da rede SUS.





No dia e hora agendados, o usuário entrará novamente no sistema com seus dados cadastrais (CPF e data de nascimento) e terá acesso à consulta por vídeo.





Os pacientes com síndrome gripal com critérios de risco seguirão ainda em telemonitoramento, por telefone, pela equipe da unidade de atendimento que irá ligar a cada 48h, de acordo com a indicação médica, para avaliar a evolução dos sintomas relatados na teleconsulta.