Joice Hasselmann: 'Bolsonaro é o mais babaca que ocupou a Presidência'

Bolsonaro e Joice já foram aliados (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP), antiga aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), repudiou as falas do chefe do Executivo, que atacou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra COVID-19.