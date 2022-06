Em 21 dias, junho tem o dobro de casos de COVID que o registrados em maio

Casos de COVID continuam crescendo em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O número de contaminações por COVID em junho já é o dobro do registrado em maio, faltando ainda 9 dias para o fim do mês. Entre ontem (20/6) e esta terça-feira (22/06), foram confirmados mais 7.990 novos casos e 42 mortes causadas pela doença em Minas Gerais. As informações são do boletim epidemiológico, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde.









A média móvel de casos está em 4.971,9 por dia, enquanto a taxa de notificação de óbitos diária é de 23.





De acordo com o painel de vacinação, 83,5% dos mineiros com mais de 5 anos contam com as duas doses de vacina, e 60,8% dos maiores de 18 anos estão com o primeiro reforço. Em relação à 4ª dose, 37,5% da população idosa, acima de 60 anos, recebeu a vacina.





A partir de hoje, adolescentes de 12 e 13 anos, com mais de 4 meses da última dose da vacina, podem receber o primeiro reforço em Belo Horizonte . É preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF, além de estar acompanhado dos pais, responsáveis legais ou apresentar uma declaração que autoriza a vacinação .





Na quarta-feira (22/6), é a vez da população com 56 e 57 anos receber a 4ª dose de vacina. Quinta (23/6) estão sendo convocadas as pessoas com 53, 54 e 55 anos e na sexta (24/6) a faixa etária de 50, 51 e 52 anos.









*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais Os pontos de vacinação são dinâmicos e podem ser conferidos no portal da PBH